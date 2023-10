Tri des déchets dans les cimetières : 25 communes participent

Les jardiniers amateurs le savent bien : les pots de fleurs en plastique doivent être jetés, non empilés, dans le sac bleu PMC. Qu’en est-il pour les pots de chrysanthèmes et autres emballages en plastique produits dans les cimetières ? Et que faire des fleurs fanées ou des restes de bougies ? Au cimetière, comme à la maison ou partout ailleurs, le tri des déchets est aujourd’hui non seulement obligatoire mais indispensable pour préserver l’environnement et économiser les ressources naturelles.

Afin d’aider les citoyens et les communes à adopter les bons gestes, Idélux Environnement a proposé aux communes d’installer des îlots de tri dans les cimetières. Accompagné d’autocollants spécifiques et d’un panneau explicatif, le tri des déchets est aujourd’hui facilité.

Lancé en avril dernier, le projet a déjà été adopté par 25 communes. Ces communes ont ainsi pu bénéficier d’un achat groupé de conteneurs, d’outils de communication spécifique et d’une formation des agents communaux dispensée par les conseillers en environnement de l’Intercommunale.

Dans les communes partenaires, trois conteneurs ont été installés : un bleu pour les PMC, à savoir emballages plastiques, métaux et cartons à boissons, comme des pots de fleurs en plastique, des films entourant les bouquets ou encore des bouteilles plastiques ; un vert pour les déchets organiques tels que les fleurs fanées, les mottes de terre ainsi qu’un conteneur noir pour les déchets résiduels, comme les pots en céramique, les objets cassés, les restes de bougies et les bougeoirs.