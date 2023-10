Le projet de biométhanisation de la ferme Belle-Vue de Robelmont inquiète les riverains

La ferme familiale Laperche, de Robelmont (Meix-devant-Virton), rencontre bien des problèmes avec ses riverains. En effet, dans un souci d’écologie et de modernisation, Benoît Laperche et ses deux fils souhaitent installer un système de biométhanisation. Le but pour les fermiers est de valoriser leur propre lisier ainsi que des restes de fourrage en électricité et en chaleur.