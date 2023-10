Le Week-end du Bois ces 13, 14 et 15 octobre: des animations organisées aux quatre coins de la province de Luxembourg pour découvrir la filière bois

On peut parler des événements plutôt que d’un événement. De nombreuses animations sont prévues sur tout le territoire de la Wallonie. Le but est de réunir le grand public et les professionnels de la filière bois. La thématique de cette année permet de présenter 'forêt et bois' comme un ensemble, car les deux sont indissociables. Les différentes animations de ce week-end sont idéales pour découvrir ce lien à travers des activités ludiques et dynamiques. Outre des activités classiques telles que les balades en forêt, les visiteurs auront l’occasion de rencontrer les acteurs du bois et de la forêt, leurs métiers et leurs produits. Ils sont tous impliqués, autant dans la gestion durable et raisonnée de nos forêts que dans la transformation du bois produit localement et de son utilisation.

Le programme complet est disponible sur le site www.leweekenddubois.com. Sur la page www.facebook.com/weekenddubois, la liste des activités de nos partenaires est répertoriée, ainsi que toutes les activités et animations sur le thème de la forêt et du bois, tant pour les petits que pour les grands, sont reprises.

Comment se présente cette 19e édition ?

Ce vendredi, la journée est principalement consacrée à des visites dans les écoles primaires, où septante agents de la DNF (Département Nature et Forêt) vont rencontrer les élèves de 5e et 6e primaire. Samedi et dimanche, les entreprises, les offices du tourisme, et les groupes d’actions prennent le relais. Les retours sont très bons, les entreprises participantes nous font savoir qu’elles ont beaucoup de contacts. Elles ont été encore plus nombreuses que par le passé et sont hyperdynamiques pour préparer les différents événements. La météo ne s’annonce pas géniale pour samedi, mais ce n’est pas cela qui va arrêter les participants.

Comment se déroulent les visites dans les écoles ?

En amont, les agents DNF ont fixé les rendez-vous avec les écoles pour éviter le plus possible les transports en bus. Les professeurs ont reçu du matériel didactique et notamment des graines qu’ils planteront avec leurs élèves. Ils sont invités à préparer la sortie en sensibilisant les jeunes à ce matériau écologique, récupérable, renouvelable, si important pour l’avenir. Les agents DNF seront sur le terrain pour expliquer aux enfants comment ils protègent la forêt tout en assurant l’essor économique qu’elle offre. De la graine à l’arbre, de l’arbre à la planche, de la planche au meuble.., les élèves découvriront tous les métiers qui découlent du bois. Près de 2000 élèves sont concernés pour toute la Wallonie, dont 800 de 45 écoles pour la province de Luxembourg.