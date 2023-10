Plus de 47 espèces de papillons à découvrir sur un sentier au Bois Brûlé à Wittimont

Plus de la moitié des espèces de papillons de Wallonie observable sur un sentier, c’est du côté de Wittimont (Léglise) que cela se passe. Récemment, l’Administration communale et l’Office du tourisme de Léglise ont inauguré le sentier des papillons du Bois Brûlé qui se trouve le long de la route menant à Ebly. Une boucle de trois kilomètres en chemins forestiers située en pleine forêt domaniale où la biodiversité y est plus que développée. "47 espèces de papillons de jour ont été recensées sur ce parcours, explique Olivier Dugaillez, écopédagogue aux Cercles naturalistes de Belgique. Des espèces y sont très rares, d’autres disparaissent alors que de nouvelles apparaissent".