” Après un test, fin juillet, à Waulsort, dans la commune de Hastière, j’ai été contactée par le syndicat d’initiative de La Roche-en-Ardenne, explique Emilie Maillen. La Nuit secrète s’installera dans la Cité de Berthe pour faire découvrir des artistes, des installations et différentes formes artistiques aux habitants et au public extérieur.”

La Nuit secrète, c’est une expérience collective, un moment hors du temps qui replace l’art au centre du vivre ensemble. Le concept ? Des installations sont parsemées dans la ville, à l’abri des regards pour se dévoiler au public.

Ainsi, pendant deux heures, les spectateurs partiront à la découverte de différentes formes artistiques qui mêlent danse, performance, musique ou encore vidéo. Des déambulations sont également prévues. Le public sera invité à monter sur des attelages, un char à bancs ou encore un carrosse qui deviendra l’écrin d’une expérience intime.

” Nous allons proposer au public de conquérir, en quelque sorte, l’espace scénique, d’interagir avec les formes artistiques et les artistes, poursuit Emilie Maillen. Ces créations ont pour ambition de provoquer les consciences, de réveiller les imaginaires et de placer le public au cœur de la rencontre artistique. Elles posent question, créent des émotions et suscitent la curiosité.”

Après ce parcours artistique, le public assistera au spectacle de clôture de la Nuit secrète. “Ce spectacle au visuel percutant a pour but de rassembler, de créer du partage, de répondre aux besoins fondamentaux de connexion avec les autres. Nous souhaitons offrir un moment accessible à toutes et tous grâce à une écriture poétique et humaine, au son, à l’image, au vivant et aux perspectives inattendues.” Plus d’infos : www.chateaudelaroche.be