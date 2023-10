A cause du vent, une douzaine d'arbres couchés sur les routes de la province de Luxembourg et les pompiers mobilisés entre vendredi 23 heures et 9 heures ce samedi

Des arbres tombés sur les routes à Vance, Bodange, Hondelange, Dampicourt, Bovigny et Thiaumont entre vendredi 23 heures et ce samedi à 9 heures. Les pompiers de la zone Luxembourg étaient mobilisés.