Dans des magasins à Bertrix et Libramont, il filmait des jeunes filles à leur insu

"Le prévenu avait son caddy vide et avait disposé son téléphone avec la caméra enclenchée de façon à ce qu’elle filme sous les jupes de jeunes filles. Il a ainsi enregistré 18 vidéos en un mois. Le prévenu est en aveu et a reconnu avoir filmé 15 personnes. Je requiers une peine entre 6 et 10 mois de prison. L’intéressé est incapable de fournir la moindre explication à son comportement", dit Anne-Sophie Guilmot, magistrate du parquet.