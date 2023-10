Dès la tombée de la nuit, petits et grands pourront suivre le parcours éclairé de plus de deux kilomètres, ponctué d’un cimetière terrifiant, de fantômes illuminés et d’autres créatures mystérieuses. Les rochers de l’ancienne carrière prendront vie grâce à des projections géantes. Six nouvelles zones d’épouvantes attendent les plus téméraires.

Vous l’aurez compris, l’édition 2023 d’Halloween à Adventure Valley montera encore en puissance. “Au départ, nous proposions un spectacle sur le grand rocher, rappelle Kobe Hamelryck, responsable du parc. En 2021, une balade terrifiante a été organisée. Nous y avons ajouté, l’an dernier, quatre zones. Cette année, parmi les nouveautés, il y a le Dino Labo, un espace “catacombes” et la zone “Mystères” qui fera d’avantage peur aux gens. Le niveau sera à nouveau précisé pour que les visiteurs choisissent d’y aller ou pas en connaissance de cause.”

La terrasse d’hiver sera aménagée avec des braseros et un bar extérieur. Les enfants courageux y recevront une récompense. Pendant toute la période d’Halloween Mystery Forest, le parc est également ouvert pendant la journée et les activités intérieures restent accessibles en soirée. La grande fête d’Halloween se déroulera le 31 octobre.

L’an dernier, Halloween Mystery Forest avait attiré 25 000 visiteurs. Les organisateurs espèrent atteindre, voire, dépasser ce chiffre. Le parcours, qui a accueilli les premiers visiteurs ce vendredi, sera accessible tous les jours pendant le congé d’automne jusqu’au 4 novembre.

Tickets en ligne sur le site du parc d’attractions. La réservation est obligatoire. Le ticket promenade coûte 13 euros pour les enfants de moins de 12 ans et 17 euros par personne à partir de 12 ans. L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 3 ans. Les groupes bénéficient de 10 % de réduction s’ils commandent plus de 20 tickets.