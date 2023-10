Un nouveau parcours de visite pour la mine de la Morépire à Bertrix

Raison pour laquelle, les conseillers ont marqué leur accord pour la désignation d’un auteur de projet. Celui-ci aura pour mission la réalisation d’un avant-projet de concept qui balisera les contraintes techniques ainsi que les dispositifs scénographiques en vue de proposer un parcours de visite moderne et qualitatif.

Une mission divisée en cinq tranches comme la rédaction du cahier des charges ou la direction des travaux et surveillance sur le site de la ligne. Le tout pour un montant de 95 832 € TVA comprise. Léon Collin (min.) souhaiterait la constitution d’un jury avec notamment une personne qui aurait déjà une expérience en la matière. Unanimité au moment du vote.

Déchets: une taxe de 215€ pour deux personnes

Place au coût-vérité et traitement des déchets pour 2024.

En ce qui concerne le coût-vérité, les recettes prévisionnelles se montent à 791 543 € avec des dépenses de 792 697 €. Ce qui entraîne un taux de couverture de 100%. Viennent en prolongement de ce constat, les différentes taxes sur le traitement des déchets ménagers.

Dans la longue liste des différentes situations, on épinglera par exemple une taxe de 150 € pour les ménages à un usager et 215 € pour ceux à deux usagers et plus.

Quant au nombre de vidanges des duo-bacs, on passe à 40 vidanges pour un usager et 42 pour deux. Au niveau du vote, les six membres du groupe Ensemble s’abstiendront à la demande de Léon Collin qui souhaiterait la création d’un groupe de travail citoyen qui se pencherait sur cette question.

Développement urbain "La Poste"

Dans le cadre de la rénovation urbaine, il est nécessaire d’acquérir des biens immobiliers. Comme l’a rappelé le bourgmestre Mathieu Rossignol, le développement urbain présente un montant de 6 millions d’euros subsidiés à 80%.

Quant à l’acquisition d’un bâtiment à côté de la poste, il pourrait bénéficier d’une subsidiation à hauteur de 100%.

On relève notamment que la récente mise en vente d’un bien à la rue de Burhaimont constitue une opportunité pour la réalisation de la fiche-projet "Arrière de la Poste" et qu’un autre bien situé rue de Burhaimont 18, lui aussi mis en vente, permettrait la réalisation de la liaison piétonne entre les rues de Burhaimont et des Combattants et un accès au parc.

Philippe Gotal (min.) se demande si le parking existant ne serait pas suffisant. Quant à Léon Collin (min.), il recommande la prudence pour ne pas empiéter sur le domaine privé. Vote unanime pour ce projet.

Vite dit

Un budget de 16 millions€

Le bourgmestre Mathieu Rossignol a parcouru les différentes pages de la modification budgétaire n°3 pour le service ordinaire qui font notamment apparaître des recettes totales de l’exercice propre pour un montant de 16 049 874 € et des dépenses s’élevant à 16 027 052 €. Les six représentants du groupe Ensemble émettent un vote négatif à l’ordinaire. Unanimité pour l’extraordinaire.

Campagne "Sauvez aussi nos animaux"

Présenté par les deux élus du groupe Écolo, Jean-Pierre Graisse et Björn Borie, ce point à l’ordre du jour visait notamment à signaler la présence d’un animal de compagnie aux pompiers via un système d’autocollant à poser sur une vitre visible de la rue. En réponse, l’échevin Manu Wauthier va rappeler toutes les actions déjà menées par la Commune en vue de cette problématique. Avec notamment la présence d’un conseil consultatif du bien-être animal composé de neuf personnes véritablement engagé dans cette cause ou encore les relations avec Gaia. Philippe Gotal ajoutera qu’il serait opportun de consigner dans la boîte-frigo la présence d’un animal au domicile en cas d’intervention des pompiers.

Andrée Angé, conseillère CPAS

Andrée Angé devient conseillère de l’Action sociale en remplacement de Björn Borie devenu conseiller communal.

Des synergies entre la Commune et le CPAS

La présidente du CPAS Vinciane Pierrard a détaillé l’ensemble des synergies établies entre le CPAS et la Commune. Parmi ces différentes synergies, on notera par exemple: un directeur financier commun pour uniformiser les pratiques comme la mutualisation des coûts, la mise à disposition d’un formateur au CPAS, la mise à disposition du personnel du service travaux à la demande du CPAS, un personnel commun en charge de l’informatique, la prise en charge des frais de carburant des véhicules du service repas du CPAS, l’utilisation des mêmes locaux, l’utilisation d’une timbreuse commune, un site internet commun, un chargé de communication, conseiller en énergie et en logement ou encore un conseiller en sécurité et prévention.

Unanimité au niveau du vote en présence des conseillers CPAS.