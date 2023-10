À l’approche de la Toussaint, Pierre Tombal s’expose à Libramont

”Cette exposition est remarquable à plus d’un titre. D’abord, par le nombre et la qualité des originaux qu’elle présente. Mais aussi par sa mise en scène déroutante, qui vaut vraiment le déplacement. Des panneaux richement illustrés ainsi qu’un support vidéo, réalisés à la suite d’un long entretien avec Marc Hardy, viennent parachever la scénographie”, indique Jonathan Martin, échevin de la Culture à Libramont.

Mettre sa mort en scène

Si l’exposition met surtout en avant le travail du dessinateur de Pierre Tombal, la contribution de Raoul Cauvin – décédé en 2021 – à la série n’a pas pour autant été oubliée. Une partie de l’exposition revient, en effet, sur la relation que les deux hommes entretenaient et sur la sortie de scène du scénariste. Se sachant condamné, Raoul Cauvin avait, pour mémoire, demandé à son complice depuis près de 40 ans de mettre sa mort en scène à travers une série de dessins. Et plusieurs de ces dessins sont présentés à Libramont.

L’exposition présente également d’autres travaux, peut-être moins connus, de Marc Hardy lequel vient de participer, à la bibliothèque communale, à une rencontre sans tabou centrée autour de “Questions de vie et de mort”, en référence au titre du tome XXX de la série. La rencontre a, bien sûr été suivie de la traditionnelle séance de dédicaces.

La suite de la visite au funérarium

Mais, pour l’échevin Jonathan Martin, ce qui fait, sans doute, la grande originalité de cette exposition, c’est qu’elle se poursuit dans… l’ancien funérarium “Grandjean-Chapelle”. “Afin de permettre à nos visiteurs de confronter fiction et réalité, nous leur proposons de compléter leur visite par la découverte d’une exposition de la Région wallonne sur le métier de fossoyeur. Une seconde expo intitulée “Par de-là ces regards : portraits de fossoyeurs. Le visiteur doit s’attendre à une transition brutale, tant les clichés des photographes Olivier Gilgean et Frédéric Pauwels sont percutants. Ils révèlent en fait la dure réalité d’un métier oublié. ”

Cette thématique sera à nouveau abordée le dimanche 29 octobre, à 16 heures, à la bibliothèque communale, où “Faucheuse”, le spectacle de la conteuse Sylvie Alexandre sera présenté et le samedi 30 octobre à 14 heures dans le cadre d’une visite guidée du cimetière de Libramont.