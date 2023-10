Futur parc d’activités économiques de Longlier (Neufchâteau) : le plan communal d’aménagement révisionnel a été validé

Le projet va également s’articuler avec les deux sites économiques voisins, à savoir le parc industriel d’Ardenne Logistics et le relais Saint-Christophe.

Sa mise en œuvre contribuera à rencontrer les besoins constatés au niveau local et permettra également de rééquilibrer le développement économique de l’entité. Ce plan communal d’aménagement couvre une superficie totale de 180 hectares et concerne des terrains repris dans 7 périmètres distincts, tous situés sur le territoire de Neufchâteau.

Une attention particulière sera portée à l’intégration paysagère du projet et aux traitements des interfaces afin d’assurer une transition adéquate et compatible avec le milieu environnant.

”C’est un projet majeur pour le territoire et le développement économique de Neufchâteau et la province de Luxembourg plus globalement. Ce parc d’activités va bénéficier d’un positionnement stratégique à proximité de deux axes autoroutiers essentiels, l’E411 et l’E25, mais va également permettre d’intégrer le raccordement ferré du parc industriel d’Ardennes Logisitics. Une excellente nouvelle, qui va générer de l’emploi d’une part, et pour nos entreprises qui ont besoin d’espace pour s’implanter et se développer en province de Luxembourg d’autre part”, souligne Willy Borsus.