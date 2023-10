Vaccination contre le Covid-19 : chez son médecin traitant ou dans certaines pharmacies.

Dans les provinces de Namur et de Luxembourg, aucun centre de vaccination n’a rouvert. Il est toujours possible de se faire vacciner contre le coronavirus mais il faut se rendre chez son médecin généraliste ou dans l’une des pharmacies participantes.

De nombreux cas de Covid en province de Luxembourg? “Nous constatons depuis quelques semaines une recrudescence d’appels de personnes souffrant de symptômes respiratoires, qui ressemblent à ceux liés au Covid. Si certains autotests se révèlent positifs, nous ne disposons pas de chiffre car on ne teste plus actuellement”, précise le docteur Guy Delrée, médecin généraliste à Marche-en-Famenne et président du cercle local de MG et de la FAGW (Fédération des associations de généralistes wallons).

Dans le cadre de cette nouvelle campagne de vaccination, aucune invitation n’est envoyée aux citoyens. “Il est recommandé aux personnes de plus de 65 ans, en surpoids, immunodéprimées ou présentant des comorbidités de même qu’au personnel de santé, aux femmes enceintes, ainsi qu’aux personnes habitant sous le même toit que des personnes fragilisées d’y participer”, poursuit le docteur Guy Delrée.

Le médecin rappelle que le vaccin reste très efficace pour se protéger des formes graves du coronavirus.

Les habitants de nos deux provinces peuvent, s’ils le souhaitent, se rendre dans l’un des centres de vaccination ouverts en Wallonie. Ces centres sont accessibles avec ou sans rendez-vous. Les rendez-vous s’opèrent soit via le site web www.jemevaccine.be, soit par téléphone au 071/31.34.93, du lundi au vendredi pendant les heures de bureau. Pour les enfants de 5 à 11 ans, la prise d’un rendez-vous est obligatoire.