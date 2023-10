19 millions € pour les infrastructures sportives wallonnes au 3e trimestre 2023

Pour rappel, ces subsides, attribués tous les trimestres, permettent de développer et d’entretenir les infrastructures sportives en respectant des critères tels qu’une charte éthique, l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, la construction attentive à la performance énergétique et l’utilisation de matériaux durables… Le nouveau décret a permis, notamment, de simplifier les procédures et de limiter les frais à engager en amont de l’obtention d’une subvention.

Accord de principe

Le ministre des Infrastructures sportives a marqué un accord de principe sur onze dossiers au stade avant-projet. En province de Luxembourg, quatre ont été retenus. Voici le montants des subsides provisoires.

Les projets retenus. ©DR

Afin de limiter les dépenses en amont de l’obtention d’une subvention, les dossiers nécessitant l’intervention d’un auteur de projet font à présent l’objet d’un accord de principe. Sur base de ce dernier, les porteurs de projets peuvent poursuivre leur dossier en ayant la garantie d’obtenir une promesse ferme de subside après validation de leur dossier technique et vérification des disponibilités budgétaires.

Promesse ferme

14 dossiers ont également bénéficié d’une promesse ferme lors de cette troisième analyse trimestrielle de l’année. Il y en a cinq en province de Luxembourg.