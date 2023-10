Attert: Etienne Marlot primé par le prix Laure Nobels pour son roman "Comment tuer un loup-garou"

Habitant d’Attert (province du Luxembourg), Étienne Marlot est étudiant bio-ingénieur à l’UCLouvain et kotte à Louvain-la-Neuve. Très heureux d’avoir décroché le prix Laure Nobels, le jeune auteur explique: "Ce vote d’un jury est pour moi un gage de qualité de mon travail. C’est intéressant, parce que, jusqu’à présent, lorsque des proches me disent qu’ils aiment ce que j’écris, je demande toujours: OK, mais est-ce que tu l’achèterais ?"

Pour Étienne Marlot, l’écriture de ce roman s’est apparentée à une balade de santé: "Je l’ai écrit à 19 ans, en six mois. J’étais en 1re année à l’unif, et j’avais assez facile à suivre. Je m’ennuyais un peu… Comme j’ai une imagination débordante, je me suis contraint moi-même à écrire afin de ne pas passer trop de temps sur les jeux vidéo. Je suis parti d’un personnage dans lequel je me projetais. C’est mon héros, Gareth, qui a 15 ans. Mais pour le rendre intéressant, j’ai commencé à ajouter des éléments magiques. C’est ainsi que Gareth va découvrir une panthère dans la forêt voisine de chez lui, à Attert. Elle va lui permettre de prendre conscience qu’il est différent des autres, qu’il a un don étrange, et cette panthère va l’emmener dans un monde parallèle et assez cruel…"

Pour planter un décor original, le jeune auteur s’est nourri d’univers qu’il affectionne particulièrement, tant dans le domaine de l’écriture que du cinéma.

"J’adore la série “Game of Thrones” car elle réussit la prouesse d’être crédible tout en développant un monde totalement imaginaire. Moi, je me suis plutôt inspiré de “Fablehaven”, de Brandon Mull, une série de livres d’heroic fantasy que j’adore. J’ai appliqué le même principe que cet auteur: je fais coexister un monde caché et magique et le monde bien réel que nous connaissons."

Dans cet univers fantastique gravitent des nutons et des loups-garous. Des personnages imaginaires dont Étienne Marlot a découvert l’existence dans son terroir: "Je me suis documenté sur ma région et ses légendes, j’ai notamment appris des tas de choses sur les mythologies d’Attert, dont les nutons. J’ai trouvé ça très intéressant."

Contrairement aux apparences, le roman du jeune étudiant n’est pas destiné aux enfants. Le monde enchanté n’est pas si enchanteur que prévu.

Ce premier opus est le premier et sans doute pas le dernier pour son jeune auteur: "J’adorerais vivre de ma plume mais ce serait déjà magnifique de pouvoir travailler et continuer à trouver du temps pour écrire, en espérant être publié."

L’histoire de la naissance du Prix littéraire Laure Nobels est celle de quelques graines de fleurs plantées sur une tombe. Cette tombe, c’est celle de la jeune Laure Nobels, tuée par son petit copain, à l’âge de 16 ans, en région bruxelloise, le 9 mai 2012.

La jeune fille était éprise de littérature et avait écrit un premier roman. Afin de perpétuer la mémoire de Laure, ses parents, Claude et Isabelle Nobels-Blockmans - qui ont trouvé refuge à Rixensart après le drame -, ont créé une fondation qui, chaque année, remet un prix à un jeune romancier francophone. Ils sont soutenus par la Province du Brabant wallon. Le but est de stimuler l’écriture chez les jeunes et de faire connaître leurs œuvres auprès du grand public.

Cet été, Isabelle Nobels a dû faire face à un nouveau malheur avec la perte de son époux: "Deux mois avant son décès, alors qu’il était malade, Claude a pensé à demander à Lola Mansour, l’une de nos anciennes lauréates, de me prêter main-forte pour la fondation. Claude s’occupait surtout de la communication et des rapports avec les jeunes auteurs. Avec Lola, nous avons décidé de prendre une année de pause pour redynamiser le prix et repenser la communication. Ce prix a toujours tout son sens et le CA de la fondation est derrière moi, ainsi que la Province. Notre prix survivra au décès de Claude".