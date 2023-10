Des travailleurs sociaux mis en danger à Marche-en-Famenne

Partie civile aux côtés de son mari, cette directrice a été victime de l’incendie volontaire de son véhicule, la nuit du 9 au 10 juin 2022 à Marche, avec les circonstances que le feu s’est propagé à la façade et l’immeuble occupé par la directrice du SMAJ, son mari et leur petit garçon de 3 ans.

Les faits sont graves.

Ils ont soulevé l’émotion d’autres travailleurs sociaux de Wallonie qui, par leur présence à Arlon, ont voulu protester contre l’atteinte à l’intégrité physique de leur collègue marchoise. La victime elle-même, défendue par M Cédric Bernes, a tenu à dire quelques mots devant le tribunal: "Cette nuit du 9 au 10 juin 2022, à 5 h du matin, c’est une chance que notre voisine à Marche, qui dormait la fenêtre ouverte, a entendu le bruit de l’incendie et a pu prévenir les secours. Sinon, mon mari, moi et mon fils, on pouvait tous brûler ! J’avais déjà déposé trois plaintes contre le prévenu. C’est assez étonnant qu’il se soit procuré mon adresse privée. Nous attendons que vous rendiez justice afin que nous puissions encore travailler sereinement."

Enfoncé par son complice

Comment en est-on arrivé à cet incendie, de nuit, qui a traumatisé toute une famille marchoise ?

Le service SMAJ, ASBL partenaire des maisons de justice, apporte de l’aide sociale et psychologique ainsi qu’un cadre neutre et sécurisant à tout couple séparé vivant une relation difficile parents-enfant. C’est ce qui s’est passé avec ce prévenu habitant la région d’Arlon. Le SMAJ à Marche avait été mandaté par le tribunal de la famille d’Arlon pour encadrer la relation entre ce papa et sa petite fille.

Mais d’après la directrice du SMAJ et ses collaboratrices, le papa, très nerveux, a émis des menaces très explicites à l’égard de cette directrice parce que sa petite fille a refusé de se présenter à lui lors d’une rencontre. C’était le 17 novembre 2021.

Après, toute une série de faits troublants se sont passés. Une collaboratrice du SMAJ s’est retrouvée avec les pneus crevés, la belle-mère de l’ex du principal prévenu a eu sa voiture également dégradée à Grimbergen. Puis les faits de juin 2022, au préjudice de la famille de la directrice du SAJ.

Ce qui est gênant pour le principal prévenu, c’est que son ancien complice, poursuivi lui aussi et défendu par Me Xavier Koener, reconnaît que c’est lui qui s’est rendu à Marche pour s’en prendre au véhicule de la directrice, "sous les ordres du principal prévenu", resté lui à Arlon. Et un essai d’explosif dans une voiture stationnée devant le cimetière de Virton aurait d’ailleurs été organisé quelque temps plus tôt.

Pour le parquet, la magistrate Stéphanie Brand réclame 12 ans de prison contre le principal prévenu et 9 ans contre son acolyte repentant.

Jugement le 15 novembre.