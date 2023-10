Inauguration du Novalis Boost Up Center à Marche-en-Famenne

”Depuis sa création en 2012, le parc scientifique Novalis a été un catalyseur pour le développement des entreprises biotechnologiques, rappelle Fabian Collard, directeur général d’Idélux. En 2014, grâce à un partenariat entre Idélux et le CER Groupe, le Novalis Business Center a vu le jour. Afin de satisfaire la demande grandissante du secteur biotech, une infrastructure favorisant la poursuite du développement technologique à travers des essais cliniques a été mise en place. Avec ce nouvel incubateur, le parc complète son offre en proposant un concept innovant, chaînon manquant dans la chaîne biotechnologique, entre les premiers tests réalisés dans le centre d’entreprise et la mise en production sur un terrain acquis au sein du parc de 10 hectares.”

Cette infrastructure de 1900 m² comprend une zone de production spécifiquement adaptée aux activités biotechnologiques, des bureaux et des laboratoires équipés. Cette zone de production est spécialement aménagée pour accueillir des containers équipés de salles blanches de grade C classifiées GMP.

Le nouveau bâtiment, conçu pour accueillir jusqu’à quatre start-up, financé par Idélux à hauteur de 5,8 millions € avec un subside wallon de 2,7 millions €, est déjà entièrement occupé par ATB Therapeutics, une start-up spécialisée dans les thérapies innovantes contre le cancer grâce à une technologie unique de production en plantes.

“Ce bâtiment nous a permis de ne pas investir considérablement dans des équipements et de nous focaliser sur le développement de notre approche thérapeutique, explique le CEO Max Houry. Le Boost Up Center nous permettra de développer la production à échelle pilote afin d’alimenter les premières études cliniques. L’établissement d’ATB en province de Luxembourg a été mûrement réfléchi. Les acteurs locaux tels que Investsud et Idélux ont contribué à la genèse de nos activités de recherche. Ensuite, nous avons pu attirer des talents d’Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg et également de France, de manière à supporter le développement de notre innovation.”