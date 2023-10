Le séjour à Bruxelles de 40 élèves de Nothomb stoppé suite à l’attentat: "Les parents ont demandé le retour des enfants"

Pour ce séjour d’une semaine, ils étaient hébergés au parc Parmentier à Woluwe St-Pierre. Il s’agissait d’une semaine à la fois culturelle et théâtrale.

La directrice Véronique Demeuse précise: "I l était prévu de visiter l’Atomium, le musée du chocolat, bien évidemment le centre historique avec la Grand-Place, la cinémathèque. et j’en passe… Dès hier soir, et chaque autre soirée, une troupe “Le chat qui tousse” venait animer avec les enfants des ateliers théâtre. Occupés lundi soir avec ces ateliers, nous avons été seulement mis au courant des tragiques événements par les parents. Les coups de fils se sont multipliés en soirée et durant la nuit, certains parents demandant à venir récupérer eux-mêmes leurs enfants ici à Woluwe."

Véronique Demeuse ajoute: "J’ai eu contact avec plusieurs parents qui demandaient le retour de leurs enfants, d’autres demandaient si l’on était bien en sécurité. Ils voulaient avant tout être rassurés ! Deux familles seulement souhaitaient que l’on poursuive notre séjour à Bruxelles."

"Je n’en ai quasi pas dormi"

En soirée, la directrice a directement averti le bourgmestre Josy Arens et l’échevine de l’Enseignement Anne Boden pour demander conseil. "Et c’est ce mardi matin que le retour vers notre vallée a été décidé. À l’heure de la décision, nous ne savions pas encore si le terroriste avait été arrêté !"

Contacté, le bourgmestre Arens ajoute: "Toute la nuit, je n’en ai quasi pas dormi, sachant que nous avions à Bruxelles, 40 de nos enfants et 4 enseignants ! J’ai eu plusieurs mails de parents demandant un retour rapide, tel celui-ci: “M. le bourgmestre En tant que maman je suis inquiète de la situation et du fait que Bruxelles ait été relevée au niveau 4 de la menace terroriste. Nos enfants doivent effectuer tous leurs déplacements en métro pour les visites. J’espère que vous pourrez vous mettre en lien avec la direction de l’école présente sur place pour envisager des solutions pour le bien-être de tous”".

Et Josy Arens d’ajouter : "Un choix cornélien. priver les enfants de leur belle semaine de dépaysement, préparée par les enseignants depuis des semaines ou les ramener en toute sécurité au plus vite dans la vallée."

Josy Arens et le collège échevinal, en accord avec la direction de l’école, ont donc décidé mardi matin d’affréter un car disponible dans l’heure, pour aller rechercher les enfants à la capitale. Ce mardi 16 h 15, heureux moments de retrouvailles, grosses embrassades, après une si courte séparation, mais des parents visiblement heureux de retrouver leurs enfants et les savoir à présent en sécurité dans la verte vallée.