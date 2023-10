L’interdiction progressive du nourrissage des sangliers fait débat

La surpopulation des sangliers en Wallonie cause de multiples dégâts tant aux cultures qu’en termes de biodiversité et de sécurité routière. En 2021, le montant des dégâts agricoles déclarés, occasionnés par cette espèce s’élevait à 899 898 €. Les prairies subissent le plus de dommages, suivies par les cultures de maïs et de céréales.