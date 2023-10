Suspension du prononcé sous haute surveillance pour ce Virtonais pris avec des photos d’enfants mineurs

L’homme n’a plus fait parler de lui jusqu’au 12 avril 2021. Il a réitéré un peu stupidement ses visites sur les pages interdites du net. Il a été de nouveau pincé par les gendarmes du web, qui ont transmis son signalement au National Center for Missing and Exploited Childrens. La perquisition de son matériel informatique et de son GSM a permis de trouver de nombreuses images lascives de mineurs nus. Ses conversations enregistrées attestent du commerce organisé de ces images.

Une évolution reconnue par le centre de santé mentale

Dans un premier temps, l’Aubangeois s’est retranché dans le silence et le déni. Mis devant l’évidence, il a finalement avoué et a même joué la carte de la contrition, en affirmant qu’il avait pris conscience de ses erreurs, qu’il avait évolué, que sa vie, professionnelle et affective, s’était stabilisée.

Dans son jugement, le président Jean-Paul Pavanello a tenu compte des différents éléments du dossier, mais aussi de l’évolution du prévenu qui est confirmée par un rapport du centre de santé mentale de Libramont. Ce dernier n’a relevé aucun trouble de type psychopathique. "Le prévenu entend poursuivre sa vie en avançant dans ses projets et assumer ses responsabilités, précise le rapport, mais il ne semble pas avoir pris conscience des dangers d’internet."

Afin d’éviter tout risque de récidive, le juge lui a accordé une suspension probatoire du prononcé pour une longue période de trois ans. Pendant cette période, il devra poursuivre un traitement psychologique et suivre une formation "Triangle" (75 heures de formation pour les délinquants sexuels à raison de trois heures par semaine pendant six mois).