À Aisne (Durbuy), la réfection du pont de Pahy postposée pour ne pas perturber la reproduction des saumons: "Nous sommes très déçus"

Celui-ci émis pour ne pas perturber la reproduction des espèces piscicoles de la rivière dont les salmonidés qui font l’objet d’une réintroduction depuis une dizaine d’années.

"Nous pensions réellement pourvoir annoncer une bonne nouvelle aux habitants d’Aisne quant à la réfection du pont de Pahy. Une réfection attendue car certains riverains sont contraints, depuis le retrait du tablier du pont à la suite des inondations de 2021, à de longs et fastidieux détours de plusieurs kilomètres via le village voisin de Heyd pour pouvoir se rendre de l’autre côté de la rivière, indique l’échevin, relayant ainsi un toutes boîtes de la Commune de Durbuy envoyé dans le courant de cette semaine aux habitants d’Aisne pour leur expliquer cette situation. Tout, de notre côté était en ordre. Le montant des travaux était budgété, l’entreprise était prête à commencer ceux-ci début novembre et nous aurions espéré que le pont puisse à nouveau être franchi pour Noël. Hélas ce ne sera pas le cas !"

Protection des espèces piscicoles

Et l’échevin d’expliquer les raisons de ce report contraignant de plusieurs mois: "Le Département Nature et Forêt (DNF) refuse, en effet, que le chantier commence en dehors de la période autorisée sur cours d’eau, à savoir du 15 juin au 31 octobre, afin de protéger les espèces piscicoles présentes dans l’Aisne."

Freddy Paquet: "Nous avons été confrontés à un mur !"

Une aberration pour l’échevin des Travaux durbuysien: "Nous sommes très déçus de cette décision qui laissera les riverains encore isolés les prochains mois. Nous avons fait valoir de nombreux arguments: l’impact des inondations sur le quotidien de ces villageois, le caractère urgent de cette réparation… De plus, ce chantier était prévu sans que les engins n’entrent dans le lit de la rivière, avec une grue située le long de la route nationale traversant le village. Rien n’y a fait. Nous avons été confrontés à un mur. Nous sommes bien conscients qu’il faut protéger l’environnement, mais il faut parfois penser aux citoyens également !"

Les travaux de réfection du pont de Pahy devraient donc commencer en juin 2024.