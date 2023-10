Aucun train ne circulera entre Marbehan et Marloie ce week-end

Attention si vous devez prendre le train ce week-end du 21 et 22 octobre. En effet, le trafic sera interrompu entre Marloie et Marbehan dans les deux sens. "Aucun train ne circulera également entre Bertrix et Libramont, explique Frédéric Sacré, le porte-parole d’Infrabel. En effet, Infrabel organise des travaux principalement en gare de Libramont. Ceux-ci concerneront notamment le remplacement de deux aiguillages, le renouvellement de deux voies de garages à Libramont mais également le remplacement de plusieurs portiques. Ces travaux engendreront des répercussions sur les caténaires de la ligne. Concrètement, le trafic sera totalement interrompu dès le vendredi 20 octobre après le passage des derniers trains. Dès le dimanche, 5 heures du matin, le trafic reprendra entre Bertrix et Libramont ainsi qu’entre Libramont et Marloie. Par contre, entre Libramont et Marbehan, les délais sont plus conséquents puisque les trains seront de nouveau autorisés à circuler à partir de mardi matin."