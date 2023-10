” Il me revient que le quartier Camp Général Bastin est programmé pour une éventuelle mise en vente et désaffectation. Est-ce envisagé ou déjà décidé ?, a-t-il demandé dans le cadre d’une question parlementaire. Il me semblait, en effet, que vous aviez signé un accord avec le ministre luxembourgeois pour créer un Bataillon de Recce dont un EM et compagnie viendraient s’installer à Stockem, tout comme à Marche et Diekirch.”

Dans ce contexte, il a demandé à la ministre de l’informer sur l’avenir de ce quartier. “Me confirmez-vous la signature d’un accord avec votre homologue pour la création d’un bataillon ?”

La ministre de la Défense a coupé court aux rumeurs. “Il n’y a pas de mise en vente ou de désaffectation programmée pour le quartier Camp Général Bastin”, a-t-elle affirmé.

Ludivine Dedonder a confirmé, par ailleurs, qu’un accord de coopération a été signé avec la Défense du Grand-Duché de Luxembourg le 15 juin 2023 concernant la création d’un bataillon de reconnaissance binational à l’horizon 2030 avec Stockem (Arlon) comme centre de gravité.