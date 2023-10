Reconnaissez-vous cet homme retrouvé mort à Vecpré (Rendeux) le 23 octobre 2021 ?

Selon la police, cet homme était peut-être un sans-abri. Il avait entre 25 et 50 ans et mesurait 1m73. Il avait les yeux marron et les cheveux bruns.

Il portait une veste noire, un pull gris à capuche, deux pantalons de training, un pull et des baskets blanches et grises, pointure 41.

Ce cadavre avait été découvert, de manière fortuite, par des jeunes gens originaires des Pays-Bas. À l’époque, le parquet du Luxembourg avait annoncé que le décès remontait à un certain temps, probablement plusieurs mois, et que la personne n’avait pas pu être identifiée.

Le laboratoire de la police était descendu sur place et un médecin légiste avait procédé à l’examen du corps afin de tenter de déterminer la cause du décès, aucun élément ne permettant d’affirmer qu’il s’agissait d’une mort suspecte. Le dossier n’avait pas été mis à l’instruction.

La propriétaire de la maison avait indiqué que son fils avait constaté, trois mois auparavant, que ce bâtiment à l’abandon était squatté. Il avait découvert un matelas et d’autres objets et en avait déduit que quelqu’un venait y loger de temps en temps. Auditionné par les enquêteurs après la macabre découverte, il avait précisé que lors de sa visite, le cadavre ne s’y trouvait pas et qu’il n’avait rien vu de suspect.

Les jeunes touristes néerlandais qui exploraient cette maison abandonnée avaient été, semble-t-il, alertés par l’odeur pestilentielle. Ils avaient ensuite découvert le corps en décomposition d’un homme sous des gravats. Des bouteilles remplies d’urine se trouvaient à proximité.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, veuillez prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir par courriel avisderecherche@police.belgium.eu