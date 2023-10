Ces deux catégories d’âge craignaient de ne plus pouvoir voyager à un prix avantageux dans le cas où le nouveau contrat de gestion mettrait fin à la formule forfaitaire. En effet, lors du dernier contrat de gestion entre la SNCB et l’État fédéral signé en décembre 2022, l’entreprise ferroviaire annonçait la fin du prix forfaitaire pour le Youth Ticket (14,20 € aller-retour) et le Senior Ticket (7,80 aller-retour).

Ce système devrait, en effet, être remplacé par une réduction de 40 % sur le billet normal, qui lui varie en fonction du nombre de kilomètres parcourus, même si ce dernier est plafonné au bout de 150 km.

Le député marchois Olivier Vajda a interpellé le ministre de la mobilité Georges Gilkinet à propos de la suppression de ces tarifs forfaitaires pour ces deux catégories d’âge, précisant que le débat était plus large que sa question et portait sur l’ensemble de la politique tarifaire de la SNCB.

Dans sa réponse, le ministre rappelle que la politique tarifaire est encadrée par le contrat de service public de la SNCB, qui définit les orientations pour les 10 prochaines années. Ce contrat prévoit une modification d’ampleur des tarifs. Or, cette modification doit respecter les objectifs de simplification et de renforcement de l’accessibilité.

Les nouveaux tarifs en question devraient entrer en vigueur en 2025. Ils impliqueront, selon le ministre, de fortes réductions pour les jeunes, seniors, personnes précarisées, la fin de la restriction horaire pour bénéficier d’un tarif réduit (notamment pour les seniors) et la fin des tarifs forfaitaires étant entendu qu’un tarif maximum est prévu pour les distances les plus longues. Le ministre note cependant un doublement des coûts énergétiques de la SNCB ces deux dernières années, ce qui n’est pas sans répercussions.

Georges Gilkinet a annoncé, par ailleurs, que les nouvelles voitures M7 sont progressivement livrées, ce qui va permettre d’améliorer le service aux usagers. Hors du champ d’action de la SNCB, le ministre plaide pour une réduction de la TVA à 0 % pour les trajets en train et une prise en compte les réalités des zones rurales.

” Nous sommes plus loin des centres urbains et donc, si la SNCB applique un simple tarif kilométrique, nous serons pénalisés. Heureusement, l’application d’un tarif maximum au-delà d’une certaine distance atténuera les craintes légitimes des voyageurs les plus éloignés du centre de la Belgique”, souligne le député marchois.