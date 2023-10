Viva for Life, de retour à Bertrix pour une 2e édition, du 17 au 23 décembre (vidéo)

En 10 ans d’existence, Viva for Life a permis de récolter plus de 48 millions d’euros, dont un peu plus de 8 rien qu’à Bertrix, en 2022. Comme le veut la tradition, chaque ville hôte accueille deux fois l’opération. Cette fois, ce sont Fanny Jandrain, Walid et Ophélie Fontana qui s’enfermeront dans le cube du 17 au 23 décembre prochain sur la place des Trois Fers. Un élan de solidarité qui semble bien nécessaire au vu des derniers chiffres de la pauvreté. « Il y a toujours 1 enfant sur 4, en Fédération Wallonie-Bruxelles, qui vit sous le seuil de pauvreté », entame Anne-Laure Macq, la porte-parole des opérations de solidarité de la RTBF. « Le nombre de familles n’augmente pas, mais la pauvreté s’aggrave. La perte d’un logement, c’est vraiment l’élément déclencheur », complète Renaud Tockert, administrateur délégué des opérations de solidarités à la RTBF.