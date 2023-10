Chaque année autour de la fête des morts, le projet s’enracine dans un territoire différent où ont eu lieu des procès et des exécutions et déploie un dispositif rituel de commémoration. Cette année, c’est en l’église St-Eloi de Neuvillers (Libramont) que se tiendra “La Ronde des mortes” et impliquera la participation des habitants du village.

Quatre cents ans après la chasse aux “sorcières”, le collectif Makrâl propose de rendre hommage à ces personnes, exclues de l’histoire et privées de mémoire, à travers un spectacle commémoratif et participatif.

Le collectif Makrâl est composé de Romane Rose Uyttersprot, Blanche Tirtiaux, Elise Moreau et Annoradha Rughooundun des artistes qui visent à la création de formes in situ. Leur pratique est transdisciplinaire avec une influence marquée du théâtre, de la danse et du chant.

Leur mode d’organisation est horizontal et leur travail se base sur la création collective expérimentale. Le collectif s’est formé en août 2018 à Bruxelles lors d’un laboratoire de recherche autour de la figure de la sorcière. Ce laboratoire, initialement organisé en vue de nourrir une création théâtrale pour la boîte noire, a donné naissance à un nouveau groupe désireux de chercher la sorcière hors des salles de spectacles et hors dispositif frontal.

Ce spectacle commémoratif sera présenté à l’église Saint-Éloi de Neuvillers le samedi 28 octobre à 20 h 30 et le dimanche 29 octobre à 18 heures Plus d’infos : centre culturel de Libramont au 061/22 40 17 ;