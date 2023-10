Ambiance féerique d’Halloween en province de Luxembourg

Au parc Chlorophylle à Dochamps (Manhay), aussi, d’étranges personnages envahiront la forêt placée sous les feux des projecteurs les 28 et 29 octobre. Un jeu de piste ponctué de sept arrêts animés par des chauves-souris, hiboux et autres renards fera frissonner petits et grands. Les plus téméraires seront invités à résoudre des énigmes, comme par exemple, découvrir les animaux qui se cachent derrière les crânes alignés dans la clairière. À la fin du jeu, proposé de 10 h à 12 h, une récompense sera offerte à chaque participant. Le prix ? 10,50 € par adulte et 8, 50 € par enfant. Réservation souhaitée au 084/37 87 74 ou en ligne sur le site web du parc Chlorophylle.

À Vielsalm, le 31 octobre, dans le parc communal, des animations pour enfants seront proposées de 15 à 18 h. Ensuite, concert de la fanfare l’Ardennaise de 18 à 20 h, déambulations des majorettes de Bastogne et d’étranges personnages, de 20 h à 22 h 30 et, en apothéose, à 22 h 30, un show final. Autour du lac des Doyards, plongé dans l’obscurité, c’est une balade aux flambeaux qui sera proposée, au départ de la maison Lambert et de la place de Salm, à 21 h. Le prix ? 8 € par adulte et 6 € par enfant. Une organisation de l’ASBL Beho FM. Réservation au 0467/ 177 177 ou par courriel à info@foodfunfestival.be

Dans la commune de La Roche-en-Ardenne, au programme, entre-autres, chasse aux trésors au château le 25 octobre et, le 31 octobre, dès 14 h, balade d’Halloween et histoires à faire peur au départ de l’église d’Ortho, sur réservation au 0495/ 71 68 88 ou au 0494/ 03 02 49. Prix : 8 € par personne (gratuit pour les moins de 6 ans).