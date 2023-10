Des classiques revisités ? Non des "chefs-d’œuvre en péril", selon les deux compères que l’on retrouve derrière le calendrier pour lequel ils ont trouvé ce nom. Les comparses ? Christophe "Choupi" Donche et Manu Hougardy. Le premier est boulanger à Maissin (Paliseul) et le second restaurateur à Redu, où il préside aussi l’ASBL Redu Village du Livre.

Ces deux potes ont notamment en commun la passion de l’Orval et l’autodérision

En 2018, ils n’avaient déjà pas hésité à laisser tomber le haut, et même plus, pour prendre la pose pour leur calendrier "Pirello".

Le but était alors de récolter des fonds pour la structure Les P’tits Loups organisant des activités pour les enfants hospitalisés à la clinique de Libramont. Le calendrier avait eu son petit succès.

Cinq ans plus tard, les deux copains ont décidé de remettre le couvert avec un nouveau calendrier. Les gains récoltés par la vente aideront à nouveau les enfants puisqu’un chèque sera reversé à l’opération de solidarité de la RTBF Viva for Life dont la clôture aura de nouveau lieu à Bertrix en décembre prochain.

Un tirage à 1 000 exemplaires

Cette fois, les deux modèles ne s’affichent plus forcément quasi dans le plus simple appareil. Mais de nouveau, point de timidité chez eux pour revisiter des classiques du cinéma ou de l’art.

"J’ai vu un détournement d’une statue grecque avec une bouteille d’Orval passer sur Facebook et je me suis dit qu’il y avait une bonne idée", explique Christophe.

Pas de mal ensuite à trouver des idées dans la même veine. Et les deux modèles ont cherché accessoires et saynètes. Sans aller bien loin pour le shooting avec la complicité d’une connaissance photographe… puisque même la Lesse, du côté de Redu, sert de décor.

"Nous avons tiré le calendrier à 1 000 exemplaires que nous vendons à 10 euros, ce qui nous permettra de remettre un chèque de 10 000 euros à Viva for Life", précise Manu.

Et que cela soit à Redu, à la boulangerie à Maissin ou auprès d’autres commerçants qui ont accepté de les vendre, les calendriers partent déjà… forcément comme des petits pains.

Christophe et Manu n’ont toujours pas eu peur de se mettre en scène et donc de donner peut-être une autre image d’eux à leur clientèle.

"Nos clients se marrent en parcourant le calendrier", s’amusent-ils eux-mêmes

Ils veulent être invités dans le cube à Bertrix

Le boulanger et le restaurateur iront déposer leur chèque en décembre à Bertrix lors de la clôture de Viva for Life.

"Et nous espérons bien que l’on nous ouvrira la porte du cube ", lancent-ils déjà.

En tout cas, le trio d’animateur qui se fera enfermer place des Trois Fers a déjà reçu son exemplaire du calendrier.

Manu et Christophe ont d’ailleurs profité de la présentation de l’opération de solidarité cette semaine au centre culturel de Bertrix pour déjà faire connaissance avec Walid, l’un des nouveaux locataires du cube pour cette 11e édition de Viva for Life.