Inauguration du carrefour de Manhay : “Le chantier le plus important depuis la reconstruction, à la fin de la Seconde Guerre mondiale”

“Il s’agit du chantier le plus important lancé à Manhay depuis sa reconstruction, à la fin de la Seconde Guerre mondiale”, a souligné le bourgmestre Geoffrey Huet. “Ces travaux, qui ont débuté en février 2022, ont durablement transformé les lieux et lui ont donné un nouveau visage. ”

Le projet de rond-point, ficelé il y a près de 30 ans, a, pour rappel, été revu en faveur d’un système de dévoiement et de feux rouges suite aux difficultés techniques pour la mise en place d’un giratoire. Le premier plan date du début des années 90.

En février 2019, le conseil communal a approuvé à l’unanimité le cahier des charges ainsi que le mode de passation des marchés. Les aménagements du carrefour ont consisté en travaux de voiries, trottoirs, espace de convivialité, mais aussi en travaux préparatoires à la pose de la conduite du réseau de chaleur.

Cette réalisation, un bond significatif pour l’infrastructure routière et la mobilité locale, a été possible grâce à une collaboration entre les autorités locales, le SPW et la Commission Locale de Développement Rural. Parmi les caractéristiques clés de ces différents chantiers, on notera que le nouveau carrefour de Manhay a été conçu pour améliorer la sécurité routière grâce à des feux intelligents. En effet, ce dispositif pour lequel ont opté le SPW et la Sofico, en accord avec le Collège communal, oblige les usagers à lever le pied.

Le réaménagement a permis, non seulement de sécuriser le carrefour, tant pour les automobilistes que pour les piétons, mais aussi de casser la ligne droite, d’intégrer la circulation des TEC, de renforcer le stationnement, particulièrement pour les commerces, d’améliorer l’espace urbain par la création d’espaces verts et de convivialité et, enfin, d’anticiper le futur réseau de chaleur.