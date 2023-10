"L'Amour est dans le pré": Anne aurait-elle déjà jeté son dévolu sur Emmanuel?

Recontactée après l’émission

Menés au bord d’un lac, les speed datings n’ont pas freiné Anne dans sa recherche de l’âme sœur, que du contraire, "J’y suis allée au feeling, je ne suis pas du genre à préparer mes trucs à l’avance, alors quant il s’agissait de poser des questions, ça m’est venu comme ça est ça s’est bien passé dans l’ensemble", confie-t-elle.

Finalement, ce sont Patrick, Christophe et Emmanuel qui ont été invités à la ferme, renvoyant sans équivoque les trois autres chez eux. La mussonnaise est alors revenue sur ce qui lui a déplu chez ces derniers. "C’était malgré tout de chouettes types, mais par exemple, l’un d’eux me parlait de faire la fête tout le temps, et ce genre de chose ça ne m’intéresse pas, en tout cas, pas tout le temps. J’avais l’impression qu’il jouait un peu trop l’acteur et qu’il était peut-être là uniquement pour se montrer à la télé", ajoute-elle. "Un autre était vraiment trop dans la retenue, expliquant qu’il ne voulait pas trop s’avancer en répondant à mes questions, il ne savait même pas dire ce qu’il avait envie de faire avec moi, j’ai tout de suite compris qu’on n’était pas là pour la même chose, comme si soudainement face à moi il se dégonflait un peu", explique-t-elle. Anne se souvient d’ailleurs d’une anecdote plutôt cocasse à ce sujet, "je me souviens même que l’un des prétendants m’a renvoyé un mail après l’émission en s’excusant de s’être un peu dégonflé face aux caméras, et que si je n’avais toujours pas trouvé quelqu’un, qu’il serait heureux de me retrouver en dehors des caméras, j’ai trouvé ça vraiment culotté, mais je ne sais même plus vous dire de quel homme il s’agissait, ça date d’il y a déjà plusieurs mois, mais j’avais trouvé ça vraiment osé de sa part", a-t-elle gloussé.

Premier coup de cœur

Et sur les trois sélectionnés, c’est Emmanuel, ayant pour profession le métier d’agriculteur, qui a le plus touché Anne, "ce qui est très marrant, c’est que j’avais dit que je ne voulais pas d’agriculteur, mais j’ai vraiment été piquée par sa timidité et son regard, c’est vraiment un bel homme, un peu dans le style de mon ex-mari d’ailleurs, a-t-elle commenté, avant de poursuivre, "Il n’avait pas l’air trop sûr de lui alors que les autres en faisaient finalement un peu trop", a souligné l’agricultrice.

C’est pour finir trois hommes qu’Anne recevra dans sa petite sphère privée, dans la région de Musson, mais attention, sous une seule condition: "je ne voulais pas qu’ils dorment chez moi. J’ai déjà du mal à m’occuper de moi-même et de tous mes animaux, alors avec trois hommes en plus, ça aurait vraiment été handicapant de changer mes habitudes !", s’est-elle exclamée, "j’ai réservé un gîte pour qu’ils séjournent près de chez moi afin qu’ils puissent malgré tout découvrir mon milieu de travail", a conclu notre Anne nationale.

La semaine prochaine, nous découvrirons en images le séjour à la ferme des prétendantes de José, l’éleveur de moutons originaire d’Ochamps, mais aussi, bien sûr, l’installation des trois prétendants d’Anne à Musson.