La phase ascendante se poursuit. Le pic de l’épidémie pourrait être atteint début avril.

Le nombre de patients atteints du coronavirus augmente en Luxembourg mais, avec 210 cas confirmés dimanche matin, la province reste, selon les données fournies par Sciensano, la moins impactée du pays en nombre.

"Une partie des patients testés positifs au Covid-19 sont hospitalisés", souligne le docteur Jérôme Jobé, directeur médical Covid-19 pour l’intercommunale de soins de santé Vivalia. "On est toujours en phase ascendante en termes d’hospitalisations. Cela dit, les urgences ne débordent pas. Selon certains modèles, le pic épidémiologique pourrait être atteint début avril."

Afin d’anticiper l’éventuel afflux aux urgences, une journée de test a été organisée aux postes médicaux avancés à Bastogne et à Marche-en-Famenne. "Il s’agissait d’un test de fonctionnement ", poursuit le médecin urgentiste. "Les procédures ont été vérifiées. La phase de test s’est clôturée samedi matin. Ces centres de pré-tri, où les patients seront envoyés par les médecins généralistes afin d’affiner le diagnostic, ont été remis en stand-by."

En ce qui concerne les 100 000 masques de protection qui ne correspondaient pas à la commande effectuée, le médecin précise qu’une analyse interne et externe est en cours afin de s’assurer qu’ils peuvent être utilisés pour soigner les patients atteints de Covid-19. "Nous attendons, dans le calme, la réponse de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. Toutes les précautions sont prises avant de les utiliser. Actuellement, nous disposons d’un stock suffisant de masques chirurgicaux."

Bertrand Lespagnard, directeur général adjoint en charge du pôle opérations à Vivalia, précise que, étant donné leur capacité de filtration supérieure à celle des masques en tissu, ils pourraient être utilisés pendant le traitement du patient sans suspicion et confirmation de l’infection Covid-19, en salles d’opération, dans les zones propres et sales de centres de stérilisation, dans les salles d’accouchement, les unités stériles ainsi que lors de l’exécution de procédures de physiothérapie respiratoires légères et lourdes. Quoi qu’il en soit, ils seront utiles au personnel de Vivalia.