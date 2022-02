Sur proposition du ministre des pouvoirs locaux, Christophe Collignon, le gouvernement accorde une subvention de 23 millions d’euros au profit des 195 Plans de Cohésion Sociale (PCS) pour la mise en œuvre du plan de cohésion sociale pour l’année 2022.

Le PCS poursuit deux objectifs à savoir, réduire la précarité et les inégalités en favorisant l’accès effectif de tous aux droits fondamentaux et contribuer à la construction d’une société solidaire et coresponsable pour le bien-être de tous.

Inondations juillet 2021

Début décembre, un bilan a été réalisé avec les chefs de projet des communes reprises dans la catégorie 1 des communes sinistrées, et impliquées dans un PCS. Il en résulte qu’à l’heure actuelle, les équipes PCS assument des tâches diverses : maraudes et suivis sociaux, gestion des centres de dons et des déshumidificateurs, encadrement de bénévoles, organisation de moments de répit, médiation dans les quartiers sinistrés, impulsion d’une épicerie solidaire etc.

Le ministre a décidé dans le cadre du PCS de permettre à ces communes sinistrées de continuer à mener des actions dérogatoires à leur plan initial, le besoin de s’impliquer dans les missions diverses d’aide aux ménages sinistrés restant encore largement présent.

Les montants par pouvoir local en province de Luxembourg :

Arlon : 90.143,05 ; Aubange : 94.178,00 ; Attert : 16.406,04 ;CPAS Bastogne : 65.789,64 ; Bertrix : 33.537,26 ; Bouillon : 47.832,74 ; Chiny : 22.529,27 ; Durbuy : 86.941,27 ; Fauvillers : 18.036,81 ; Florenville : 41.743,70 ; Gouvy : 26.834,45 ; Habay (Tintigny): 40.346,80 ; Hotton : 38.101,62 ; CPAS de Léglise : 16.451,44 ; Libin : 20.940,40 ;CPAS de Libramont-Chevigny : 25.961,81 ; Marche-en-Famenne : 108.307,08 ; Martelange : 29.322,96 ; Neufchâteau : 29.231,92 ; Paliseul : 29.293,23 ;Saint-Hubert : 32.593,73 ; CPAS de Saint-Léger : 16.381,87 ; Sainte-Ode : 32.502,73 ;CPAS de Tenneville : 19.697,98 ; Vaux-sur-Sûre : 21.970,74 ; Vielsalm : 36.660,66 ; Virton : 53.375,00 et le CPAS de Wellin : 24.712,19