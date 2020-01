Des anniversaires seront également fêtés dans cinq autres communes.

D es nouveauté s sont annoncées dans plusieurs carnavals de la province de Luxembourg dans le cadre d’anniversaires. Les 22 et 23 février, le carnaval de Marche-en-Famenne soufflera ses 60 bougies. L’événement sera marqué, samedi en soirée, par une parade lumineuse avec des lanternes confectionnées par les enfants.

À Martelange, le 25e anniversaire sera célébré, le week-end des 28, 29 février et du 1er mars avec, le vendredi, à 22 h, un concert exceptionnel de "Sortez Cover", le samedi soir, un feu d’artifice tiré par le champion de Belgique de la discipline, et le dimanche, dans le cortège, les "Échasseurs de Namur" et la fanfare de Colmar, Cook Music.

"La tradition a été respectée dans la cité ardoisière" précise Michel Waty. "Le 11 novembre à 11 h 11, le futur prince carnaval 2020 a été présenté par l’amicale des princes et le comité carnavalesque. C’est François Daloze qui succédera à Jean-Michel Weber. Le futur François 1er aura à ses côtés sa compagne Julie, ses filles, Manon et Camille et son fils Thomas."

Le samedi 29 février, à Martelange, toujours, les Mineurs animeront les rues, accompagnés par l’Harmonie d’Habay. Ensuite, le carnaval des enfants débutera sous le chapiteau, rue de la Poste à 15 h. Un concours du plus beau costume original sera proposé aux enfants.

À partir de 18 h 30, tous les carnavaleux de la province se rassembleront sous le chapiteau où se déroulera l’intronisation du 25e couple princier.

Des anniversaires seront également fêtés à Florenville (70 ans), Nassogne (5 ans), Sibret (30 ans) et à Houffalize (20 ans).

Voici les dates des carnavals à noter dans vos agendas :

Marche et Bastogne (22 et 23 février), Martelange (29 février et 1er mars), Wellin, Barvaux-sur-Ourthe, Virton-Saint-Mard (7 et 8 mars), Sibret (13 et 14 mars), Arlon, Nassogne (14 et 15 mars), Florenville, La Roche (21 et 22 mars), Heinstert (28 et 29 mars), Meix, Hotton (4 et 5 avril), Ochamps (11 et 12 avril), Habay (18 et 19 avril) et Houffalize (1er et 2 août).

N.L.