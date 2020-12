La commune de Marche a présenté lundi soir son budget 2021. Un budget à l’équilibre, avec un boni de 15.000€. "Cela n’a pas été chose facile pour y arriver : nous n’avons pas hésité à puiser dans nos réserves et provisions tant pour l’extraordinaire que pour l’ordinaire", explique le bourgmestre André Bouchat.

Malgré une situation économique difficile liée à la crise sanitaire, les autorités communales ont voulu imprimer une dynamique forte au nouvel exercice, avec quelque 26 millions d’euros d’investissements à l’extraordinaire. "On pourrait penser qu’en maîtrisant les charges de fonctionnement ou en maîtrisant la dette, on ferait montre de tiédeur pour les investissements. Il n’en est rien ! Nous avons maintenu l’entièreté de nos propositions et c’est une gageure en période de Covid. Ce budget est donc vraiment dynamique, sans aucune augmentation fiscale, avec une maîtrise de la dette, des frais de fonctionnement et avec le maintien voire le développement d’un service qualité."

Parmi les grands projets évoqués en cours de séance, il est notamment prévu de rénover le piétonnier. "Le projet avance bien", souligne le premier échevin Nicolas Grégoire. "Nous avons élaboré le projet en étroite concertation avec les commerçants, et nous les concerterons encore dans les prochaines semaines. Ce projet ne consistera qu’en un remplacement du revêtement de la place. Je tiens à rassurer les commerçants sur l’ampleur de ces travaux qu’on réalisera en essayant de créer le moins de nuisances possibles."

Au programme également : l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments communaux, la rénovation de plusieurs salles de village, l’aménagement d’un dépose-minute devant l’école de Hollogne, l’extension de celle de Waha, des dépose-minute et abris le long du boulevard urbain, la création d’un skatepark ou encore des travaux de voiries pour plus d’1,8 million dans le cadre du Plan d’Investissement Communal.

Si l’ensemble du conseil a voté l’ordinaire à l’unanimité, l’opposition MR a préféré s’abstenir sur le budget extraordinaire, déplorant une "passivité certaine" pour un certain nombre de dossiers.

N.P.