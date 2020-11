La publication de Michel Gusbin sur les réseaux sociaux fait le buzz actuellement, avec presque 200 partages en quelques heures à peine. Sa fille, Juliette (22 ans) a connu une dernière année assez mouvementée à l’HERS (Haute Ecole Robert Schuman) de Virton, où elle étudait pour devenir Institutrice primaire. Un sentiment d’injustice partagé par plusieurs personnes, si on en croit la plupart des commentaires liés à son message.

"Ma fille a brillamment réussi ses deux premières années. En mai 2019, elle n’a plus que quelques semaines à effectuer avant d’être diplômée. Ses notes de stage sont largement suffisantes pour obtenir plus que la moyenne demandée", dit-il. Pourtant, l’école va la recaler quelques semaines plus tard pour… une histoire d’e-mail non envoyé. "Une faute", selon l’établissement. Mais une faute qui ne sera jamais prouvée. "Un flou artistique dans le règlement", dira même la directrice de l’école virtonaise quelques mois plus tard.