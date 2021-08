Statues-en-Marche, l'événement emblématique en plein coeur de Marche-en-Famenne, c'est ce week-end ! Imaginez un monde féerique où les rues, les parcs, les coins et recoins de la cité sont peuplées de personnages figés, tantôt drôles, tantôt inquiétants… Vous êtes dans l’univers étonnant du plus grand rassemblement de Statues Vivantes d'Europe. Cette année encore, plus de 100 nouvelles statues vous attendent pour le plaisir des yeux et des émotions.

Outre une centaine de personnages stimulant votre imaginaire, ne passez pas à côté du village départ-arrivée Place aux Foires et ses animations musicales permanentes, faites une halte au village gourmand Place de la 7ème Brigade et ses animations "Kids", prenez-vous au jeu du Paparazzi et surtout, comme chaque année, votez pour vos 3 statues préférées.Voici donc le plan de l'activité : https://statuesenmarche.070.be/parcours/plan/

15.000 personnes seront acceptées chaque jour, l'activité est totalement gratuite, mais sur réservation ICI

Le parcours à la découverte des statues vivantes sera accessible le 28 août de 14 à 20h. La parade des statues vivantes se déroulera de 20 à 21h. A 21h débutera une soirée Living Lounge Statues DJ's, Place aux Foires. Le parcours à la découverte des statues vivantes sera accessible dimanche 29 août de 11 à 13h et de 14 à 18h. La parade des statues et la remise des prix auront lieu de 18 à 19h.