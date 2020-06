Le collectif d'action explique sa position : "À l’entrée du chef-lieu qu’est Arlon, l’imposante statue de Léopold II, sanglant colonisateur du Congo, accueille chaque jour les visiteurs dans notre ville avec la phrase suivante : "J'ai entrepris l’œuvre du Congo dans l'intérêt de la civilisation et pour le bien de la Belgique". Ici, nous honorons la mémoire d’un homme qui a la responsabilité morale du massacre, de l’exploitation et de la torture d’un peuple entier à des fins mercantiles et expansionnistes. Ici, nous ne cherchons même pas à cacher les pans les plus odieux de notre héritage. Non, nous les mettons à l’honneur, aux portes de la ville, comme affront au visage de ceux qui ont souffert et qui sont morts sacrifiés sur l’autel de la colonisation. Ici, les vies des personnes de couleur ne semblent pas compter."

Les citoyens poursuivent :"Nous, citoyens d’Arlon et d’ailleurs, solidaires et responsables envers notre devoir de mémoire, refusons d’assumer cet affront. L’heure n’est plus à la sensibilisation. Nous refusons de détourner encore une fois le regard, d’ignorer que nous acceptons passivement la mémoire de ces crimes racistes à chaque fois que nous posons notre regard sur la statue de Léopold II. Un roi exterminateur qui, en l’espace de 23 ans, a assumé la responsabilité morale de la mort de millions de Congolais et volé la vie et la liberté de tant d’autres en les considérant comme de simples moyens d’atteindre ses objectifs mercantiles et expansionnistes. Notre demande est claire, il s’agit de déboulonner la statue. Cependant, l’avenir de celle-ci et la manière dont nous voulons assumer cette partie de notre histoire est un choix qui appartient à la collectivité et non à quelques uns. De nombreuses possibilités sont à envisager : l’intégration de la statue dans un musée, décision de son avenir via un référendum populaire / une plateforme de consultation citoyenne en ligne, etc."