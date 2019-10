Cela fait une bonne quinzaine d’années que Manuel Covens, originaire de Zaventem, est installé dans la commune de Paliseul. A Fays-les-Veneurs plus précisément, là où tout est d’ordinaire paisible… Sauf pour notre homme.

Ce vendredi matin aux environs de 4h30, il est d’abord réveillé par une personne qui frappe violemment à sa porte. "Le hangar à côté de la maison brûle ! me dit-il", nous explique-t-il. Les pompiers arriveront quelques minutes plus tard, non sans mal. Une fois le feu maîtrisé, on ne note que des dégâts matériels, Manuel est à bout de nerfs. "Ce n’est pas la première fois que les gens ont des difficultés pour trouver notre maison. Le nom de la rue (panneau) est mal indiqué et situé. On ne trouve pas le numéro 5 de la rue du Wez sur les GPS. Il y avait trois camions de pompiers en intervention. Celui de Bertrix est même arrivé avant celui de… Paliseul. Quand j’ai demandé pourquoi, le pompier m’a répondu que ce n’était pas simple de se réveiller si tôt. Fâché d’entendre ça, je suis rentré pour me calmer. Il faut savoir qu’on a demandé à la commune, et même au Gouverneur de la Province, d’intervenir pour mettre une plaque avec le nom de la rue. Cela fait plusieurs mois. Toujours pas eu de réponse."

Ce sinistre est sans doute la goutte d’eau qui fait déborder le vase pour celui qui gère également le club canin de Bertrix. Car en dix ans, cela fait déjà la neuvième fois que l’habitation privée (hangar ou maison) de Manuel est visée. "4 incendies d’origine criminelle et 5 tentatives de vol. Pourquoi ? Qui m’en veut ? Je n’en sais rien. J’en ai vraiment marre, je suis à bout. Cela fait des années que ça dure et que l’enquête n’avance pas."

La police en prend elle-aussi pour son grade. "Je vais rester poli. Les policiers… continuent de chercher. Eh bien, qu’ils cherchent encore alors !", poursuit-il. Manuel vit seul, avec ses quatre chiens (des Malinois). "Je n’ai pas peur, vous savez. Mais cette situation ne peut plus durer. A un moment donné, les assurances ne vont-elles pas non plus se retourner contre moi ? Je suis fatigué de me battre… contre je ne sais qui…", conclut-il.