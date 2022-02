Samedi, Philippe Courard, député-sénateur, Stéphane De Mul, député-président du collège provincial et le PS de Marche-en-Famenne ont remis ensemble 584 kg de denrées non périssables à la section locale des Restos du Cœur, l’ASBL Cœur en Marche.

Cette action "rituelle" s’inscrit chaque début d’année, depuis sept ans, dans le cadre d’un "Apéro solidaire" organisé par l’élu hottonais et les élus socialistes marchois.

Cet événement repose, comme son nom l’indique, sur le principe de la solidarité. Un verre de l’amitié est offert à toutes celles et tous ceux qui, généreusement, viennent apporter quelques denrées non périssables au profit des Restos du Cœur.

" Pour des raisons sanitaires, nous avions dû adapter notre organisation en 2021 et l’étaler sur une "semaine solidaire", soulignent les organisateurs. Nous sommes très heureux que l’édition 2022 ait par contre bien pu se tenir en présentiel. C’est le retour de la convivialité et de la bonne humeur à l’apéro, pour toujours plus de solidarité",

L'équipe organisatrice est particulièrement fière d’avoir battu le dernier record avec plus de 200 kg de nourriture récoltés en plus. Il est par ailleurs encore possible de déposer des denrées non périssables aux bureaux de Philippe Courard (rue Neuve, Place au Foire, 1) ou de Stephan De Mul (Chaussée de Liège, 28) à Marche, ou encore auprès de Gauthier Wery (0479 86 63 37).