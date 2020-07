Début juillet 2018, Thédoros Agelis était battu à mort sur le seuil de sa maison lors d’un conflit de voisinage à Bourdon. Renvoyé devant le tribunal correctionnel de Marche-en-Famenne pour meurtre provoqué, Christophe Catteau, le voisin en question, vient d’être condamné à 6 ans d’emprisonnement pour les préventions dont il devait répondre. La défense demandait la requalification en coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et la famille de la victime, le renvoi devant la cour d’assises pour meurtre pur et simple. Le tribunal s’est finalement aligné sur la position du parquet en déclarant le meurtre établi, mais avec l’excuse légale de la provocation.