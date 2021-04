Le parquet du Luxembourg a requis entre 10 et 20 mois de prison à l’encontre de quatre hommes pris en possession de 6kilos de cannabis dans leur voiture. Les faits remontent au mois d’avril 2016 déjà, à hauteur de Musson.

Ce soir-là, une patrouille de police est interpellée par deux BMW, l’une immatriculée en Belgique, l’autre aux Pays-Bas, lancées à très vivent allure sur l’autoroute. Lorsqu’ils tentent de procéder au contrôle, la voiture Belge accélère brusquement pour se réfugier sur un parking plus loin. La voiture néerlandaise fonce à son tour mais dans une autre direction.

"Le conducteur a fait en sorte d’être pris en chasse par la police", estime le parquet. "Mais les policiers ne se sont pas laissé prendre : ils ont laissé la voiture hollandaise filer pour intercepter la voiture belge." À bord de cette dernière : 6kg de cannabis. La voiture néerlandaise sera finalement interceptée un peu plus tard avec l’appui de la police française. Des trois hommes à bord des véhicules, seul le conducteur de la voiture belge reconnait son implication dans le trafic. Les deux autres nient avoir eu connaissance de quoi que ce soit. Le parquet requiert 10 mois d’emprisonnement et 1.000€ d’amende pour chacun d’eux. Le quatrième prévenu serait le commanditaire. Le parquet a requis 20 mois de prison et 2.000€ d’amende à son encontre. Jugement le 25 mai.