Le tribunal correctionnel de Neufchâteau a condamné, cette semaine, une Paliseuloise de 55 ans à 6 mois de prison avec sursis et 2.400€ d’amendes pour toute une série de vols. Aide-ménagère pour une entreprise de titres-services à Libramont, la prévenue dérobait les clients chez qui elle travaillait. Une douzaine de particuliers et entreprises en ont fait les faits. Bijou, livre, portefeuille, argent liquide... La quinquagénaire a subtilisé l’équivalent de plusieurs milliers d’euros.

Entraînée dans une vraie spirale infernale, elle volait même pour rembourser ses précédents vols. Une méthode qualifiée de trafic par le parquet. D’après ses propres dires, la dame n’avait pourtant pas besoin d’argent. « Mais elle considère qu’elle n’est pas suffisamment payée, qu’elle a d’autres besoins. Alors elle vole pour s’octroyer un revenu supplémentaire », soulignait le ministère public dans son réquisitoire. « On ne peut pas engager quelqu’un pour venir travailler chez soi sans la confiance nécessaire. C’est la raison pour laquelle la loi punit d’autant plus les vols commis par les domestiques. » Depuis lors, l’intéressée aurait retrouvé un travail dans une chambre d’hôtes. « Je me demande combien de temps elle estimera être suffisamment bien payée », s’interroge la magistrate du parquet.