Ce parc d’activités économiques est dit mixte. Il s’agira donc d’entreprises commerciales et artisanales, non industrielles. "C’est une bonne nouvelle si vous êtes à la tête d’une activité en plein développement, si vous êtes à l’étroit dans vos murs actuels, si vous avez envie d’investir près de chez vous… Avec notre partenaire Idelux Développement, on conçoit un tout nouveau parc d’activités économiques mixtes d’une superficie de 3,5 ha à Jamoigne, commune de Chiny. Implantation, innovation, environnement, énergie, financement,…Idelux Développement propose aussi un accompagnement personnalisé aux entreprises qui le souhaitent", indique le bourgmestre de Chiny, Sébastian Pirlot qui se réjouit de voir enfin le bout du tunnel dans ce dossier qui a quand même démarré il y a environ 7 ans et qui a été longtemps freiné par la Région wallonne.

Situé à la sortie de Jamoigne sur la N83 en direction Florenville, il est destiné à accueillir principalement des PME et TPE. Ce parc d’activités fera du bien à toute la commune. "On prévoit des possibilités pour une quinzaine d’entreprises. Et en face de cette zone, une possibilité d’extension avec plusieurs commerces est proposée. Une aubaine, car entre 60 et 100 emplois seront sans doute créés. En temps de crise, c’est une excellente nouvelle pour notre commune", ajoute-t-il.

© DR

Les travaux débuteront au printemps et porteront, entre autres, sur la réalisation de nouvelles voiries pour desservir les nouvelles plateformes et accéder au parc du Faing. Mais aussi sur la création d’un giratoire sécurisant les 2 accès du parc d’activités et l’entrée du village. Quant à l’équipement des terrains : alimentation en eau, égouttage séparatif avec bassin d’orage, gaines pour fibre optique et réseau de basse tension, mise en place de l’éclairage public intelligent (LED), aménagement de piétonniers et d’espaces publics de qualité ou encore installation de bornes de recharge pour voitures électriques sont prévus.

"Un beau projet dont le coût est estimé à 2 millions d’euros, avec 75 % de subsides et 500 000 euros de parts communales. Si tout va bien, les premiers magasins pourraient donc ouvrir l’an prochain", conclut-il.

L.T.