Cette route, fortement jonchée de trous, d’ornières en tout genre, fait désormais partie du Plan d’Infrastructure Régional. En clair, la Région Wallonne financera la rénovation des kilomètres séparant les deux communes.

On se rappelle qu’il y a environ trois ans, le ministre Pierre-Yves Dermagne avait pu constater à vélo l’état déplorable de cette route, à fort trafic aux heures de pointe. « Les conducteurs empruntant cette route le savent, son état se dégradait depuis longtemps et avait rendu son usage de plus en plus difficile. Dès lors, le passage par le centre du village d'Etalle était devenu une alternative pour les usagers de la route, au grand dam des habitants locaux », raconte Mélissa Hanus.

Par l'intervention de la Députée fédérale et Présidente du PS Provincial, ce tronçon, dont l'entretien dépend de la Région wallonne, a été retenu dans le "Plan infrastructure 2" du Gouvernement wallon. « Un montant de 700 000 euros est désormais prévu dans ce plan pour le revêtement et les aménagements cyclo-piétons de cette route », dit-elle. Pour Mélissa Hanus, il s'agit d'une étape importante dans l'avancement du dossier. « À chaque fois que je me rends à mon bureau à Virton et que je dois passer sur cette route, je ne peux que constater son caractère dangereux et m'inquiéter des risques que les usagers encourent en l'empruntant. J'ai maintenant hâte de voir les travaux démarrer. Avec son équipe et son professionnalisme, le Ministre Pierre-Yves Dermagne a mis ce tronçon dans les priorités de la Région wallonne et il faut souligner son implication dans le dossier. Merci à lui, à toute son équipe ainsi qu'à l'ensemble des membres de l'exécutif wallon qui ont soutenu ce projet », conclut la Stabuloise.