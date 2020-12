Après avoir entendu cette histoire, mieux vaut ne jamais avoir affaire à ce serrurier qui sévit dans la commune d’Aubange. Cela fait plusieurs fois qu’il entreprend un travail bâclé. Pas de bol pour Julie (prénom d’emprunt), qui habite un appartement à Athus. Elle coince sa clé dans la serrure, impossible de rentrer chez elle. Elle contacte ce serrurier. Une fois sur place, la galère commence pour le professionnel.

Pas moyen de réaliser ce travail qui semble pourtant à sa portée. Une extraction du cylindre est obligatoire. Malheureusement, il casse le mécanisme de la serrure. Il n’arrive plus à remettre un nouveau cylindre, il décide donc de démonter toute la serrure. Il ne parvient pas à enlever la poignée, il attaque au marteau… rien n’y fait. Il décide donc d’abandonner et dit à cette dame qu’il faut trouver quelqu’un pour changer la serrure et lui offre un cylindre et une poignée usagée. La dame peut quand même entrer chez elle, mais sans pouvoir fermer sa porte à clé. La poignée est démontée et foutue. Cerise sur le gâteau, il a demandé 700 euros à Julie. La jeune dame a payé.

"Moi, j’appelle ça une arnaque", confie Stéphane Goosse, serrurier et également propriétaire d’un point de vente pour la presse à Athus. C’est lui qui est intervenu pour ensuite tenter de réparer les dégâts. "En 20 minutes, le problème devait être réglé la première fois. Mais au lieu de ça, comptez encore au moins 200 euros supplémentaires pour avoir une nouvelle serrure. Je ne comprends pas comment certains confrères, que je ne citerai pas, ne sont pas gênés et demandent une telle somme. C’est scandaleux. Surtout, cela jette un regard sombre sur la profession. La relation de confiance entre le particulier et l’artisan en prend un coup. Je suis en colère. Il faut être très attentif et de toujours demander un devis, même verbalement, avant l’exécution des travaux. Et si litige, ne jamais payer en cash directement", conclut-il.

Laurent Trotta