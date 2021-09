La vie a repris à Durbuy où 95 % des commerces sont à nouveau accessibles. La boutique Daydream Concept Store, située place aux foires, est toujours en travaux.

"La réouverture est prévue le mercredi 15 septembre", annonce la gérante Dominique Van Houtryve. "Le magasin a été particulièrement touché par les inondations de la mi-juillet. En effet, la remise en route des pompes, après l’entrée d’eau au cœur de la vieille ville, a pris du temps. Le rez-de-chaussée est resté sous 1,60 mètre d’eau pendant deux jours. J’ai perdu deux tiers de mes fournitures."

La gérante explique que dans son espace commercial, il lui a été impossible de parer au plus pressé et de rouvrir, comme à certains endroits, une semaine, voire quinze jours après les inondations de la mi-juillet.

"Un grand nettoyage n’a pas suffi", poursuit-elle. "Il a fallu enlever le plafonnage des murs et les boiseries gonflées par l’humidité. Les travaux se terminent mais il n’y a pas encore de chauffage et les sanitaires ne sont pas en ordre. Les entreprises sont débordées et ce n’est pas facile de coordonner les travaux à réaliser par différents corps de métier."

Au Sanglier des Ardennes, Bart Maerten, l’associé de Marc Coucke, précise que l’hôtel est rouvert à 95 %.

"Le restaurant a pu rouvrir rapidement", rappelle-t-il. "Les travaux urgents à effectuer à l’hôtel étaient plus importants. Actuellement, trois chambres restent inaccessibles. Nous avons paré au plus pressé pour ne pas perdre la saison et ne pas mettre notre personnel en chômage. Nous avons de nombreuses réservations en septembre. En février, le Sanglier des Ardennes sera fermé pendant un mois pour remettre tout l’établissement en ordre. Chez nous, les dégâts sont estimés entre 3,5 et 4 millions d’euros."

En ce qui concerne l’hôtel-restaurant "Le Saint-Amour", à présent dans le giron du milliardaire flamand, Bart Maerten précise que l’établissement n’a pas encore rouvert, car d’importants travaux sont planifiés, d’une part pour effacer les stigmates des inondations, d’autre part afin de proposer dès le 20 octobre, un tout nouveau concept.

