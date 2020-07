« La situation est devenue très difficile, c’est de pire en pire ! Après une passe, les clients viennent trop souvent faire leur besoin sur la clôture de notre jardin. Quand ils sont ivres, ils vomissent ou jettent des mégots de cigarette, des canettes de bière, sans oublier des préservatifs usagés dans notre jardin. On ne peut plus rester sur la terrasse et passer un bon moment. Le pire ? Certains clients se trompent parfois de porte et sonnent chez nous. J’ai deux filles (des ados)…Imaginez un instant si un jour, un client ne se rendait pas compte de son erreur et qu’il entrait dans la maison…ça fait peur », commente-t-elle.