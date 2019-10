Dans la commune de Messancy, Jacqueline est en colère et elle le fait savoir sur les réseaux sociaux.

«Quelle catastrophe ces travaux dans la rue Haute et la rue du Kirchberg à Sélange. Depuis le début des travaux de rénovation de la route, ils ont bien arraché une demi-douzaine de fois le câble téléphone, nous privant du téléphone et d'internet, parfois durant plusieurs jours. Ce jeudi matin, c'est la cerise sur le gâteau. Ils viennent de couper un câble électrique souterrain à la disqueuse. Il n'y a plus d'électricité dans la partie haute de la rue du Kirchberg. L'entreprise en question (NDLR : que nous ne citerons pas), est une vraie catastrophe. La commune ferait bien de revoir l'attribution de ses chantiers à des entreprises plus compétentes ».

Suite à ce ras-le-bol, nous avons contacté la commune de Messancy pour connaître son avis sur la situation que subissent les riverains depuis quelques semaines. Le discours est à l’apaisement. « C’est vrai que des câbles ont été arrachés, mais tout a été réparé au lendemain des faits. Je comprends le ras-le-bol des habitants. Mais ils doivent aussi comprendre que cela fait quinze jours que l’on attend une météo plus clémente. Il ne reste plus que le macadam à poser sur ce tronçon avant la fin du chantier. Mais avec les pluies abondantes de ces dernières semaines, le sol est trop mouillé. On ne peut dès lors que prendre son mal en patience et attendre que le ciel devienne moins gris », explique Georges Meunier, l’échevin en charge des travaux.

Bonne nouvelle : ils annoncent du soleil la semaine prochaine…