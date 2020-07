Ici, point question de confinement et d’attrait soudain pour les deux roues. En effet, les Arlonais Guillaume Swings et Isidore Ponsard sont des mordus de vélo depuis longtemps. A 16 ans accomplis, ces étudiants ont décidé de frapper fort. En plus, c’est pour la bonne cause.

"Le 23 août, nous démarrerons notre périple pour relier Arlon et Knokke. L’idée est de passer par les dix chefs-lieux que compte le pays. Cette excursion durera cinq jours. Par cette action, nous voulons également mettre en avant l’association arlonaise JUDDU qui œuvre pour mettre en place des projets humanitaires à travers le monde", explique le second nommé.