Vendredi soir, un accident s’est produit, route de Bastogne à Harsin dans la commune de Nassogne. La façade du numéro 28 ainsi qu’une voiture garée devant l’habitation ont été endommagées.

Pour rappel, trois véhicules ont été impliqués dans cet accident. Selon le conducteur de la voiture qui a percuté la façade de la maison, la vitesse excessive ne serait pas en cause. Il explique qu’il a perdu le contrôle de son véhicule après un accrochage.

" Je circulais sur une route prioritaire et la voiture qui venait de la rue du Poteau n’a pas cédé le passage", précise-t-il. " J’ai freiné et klaxonné mais l’impact n’a pas pu être évité. J’ai perdu le contrôle et ma voiture a terminé sa course dans cette propriété."